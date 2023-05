Enquête

Hausse de la violence armée

La fraude bouscule les gangs de rue

Les jeunes bandits avaient soif d’argent, de pouvoir et de notoriété. La fraude les a enrichis. Avec ce magot, ils se sont armés. La fraude a complètement changé le visage des gangs de rue à Montréal et serait la cause principale de la circulation des armes à feu chez les jeunes criminels, ont confié plusieurs sources du milieu interlope à La Presse. Incursion dans la tête de ces jeunes fraudeurs désormais partie prenante des conflits.