(Longueuil) Trois présumés malfaiteurs ont été arrêtés cette semaine sur la rive sud de Montréal, car la police croit qu’ils ont été impliqués dans du trafic de stupéfiants.

La Presse Canadienne

Le Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL) précise qu’après l’obtention d’autorisations judiciaires, des perquisitions ont été réalisées par des policiers à trois endroits et que des saisies abondantes ont été réalisées : de la cocaïne, des comprimés de métamphétamine, des comprimés pharmaceutiques et du GHB, notamment.

De plus, 13 téléphones cellulaires, une balance, une arme à feu une grenade et des voitures de luxe ont été saisis. La police affirme que la valeur des objets saisis s’élève à plus de 250 000 $.

L’enquête a débuté en février dernier, grâce à des informations transmises par le public. Les perquisitions ont permis l’arrestation de William Phillips-Demarbre, 32 ans, Benjamin Lebrun, 39 ans, et Sylvain Larocque, 58 ans.

La police invite les personnes qui posséderaient des informations à propos de ce dossier à communiquer avec elle.