Les enquêteurs des Crimes contre la personne de la Sûreté du Québec demandent l’aide de la population pour retrouver un véhicule suspect qui pourrait être relié avec l’attentat dont a été victime Leonardo Rizzuto, à Laval, le 15 mars.

Les policiers recherchent plus particulièrement un véhicule utilitaire sport (VUS) de marque Porsche Macan, de couleur rouge, aperçu dans le secteur du boulevard des Laurentides et de la rue de Genève, à Laval, avant la tentative de meurtre commise contre le fils cadet du défunt parrain de la mafia montréalaise.

Leonardo Rizzuto a été atteint par balles alors qu’il se trouvait seul à bord de sa Mercedes sur l’autoroute 440 Ouest, près de l’autoroute 13, en pleine heure de pointe, vers 16 h 30.

Une autre Porsche Macan, mais noire cette fois-ci, a roulé à sa hauteur et l’occupant du VUS, ou l’un des occupants, a tiré à au moins huit reprises à travers la vitre et la portière de Rizzuto, l’atteignant aux jambes et à une épaule.

Le fils cadet du parrain est parvenu à fuir en roulant sur des obstacles avant de s’arrêter dans le stationnement d’un salon funéraire, où il a été secouru.

Selon nos informations, avant l’attentat, Leonardo Rizzuto aurait été attablé au Rom Café, situé sur le boulevard des Laurentides, près de la rue de Genève, et considéré comme l’un des quartiers généraux du clan des Siciliens de la mafia montréalaise.

Le parrain de la mafia, Vito Rizzuto, a été observé par les policiers plusieurs fois au Rom Café après son retour au Canada en octobre 2012, à la suite de son incarcération aux États-Unis, et avant son décès en décembre 2013.

Les policiers invitent les citoyens qui auraient des informations sur cette Porsche Macan rouge, mais également sur l’autre véhicule noir de la même marque duquel les coups de feu ont été tirés vers Leonardo Rizzuto, de venir les rencontrer à leur poste de commandement mobile garé à compter de 10 h mardi matin dans le stationnement du Super C, situé à l’angle des boulevards des Laurentides et Saint-Elzéar Ouest, à Laval.

Toute personne qui aurait des informations sur ces véhicules peut également communiquer avec la Centrale d’information criminelle au 1-800-659-4264.

Vengeance ou conflit entre groupes ?

Les enquêteurs croient que la tentative de meurtre contre Rizzuto pourrait avoir été commandé par Francesco Del Balso, un ancien lieutenant du clan des Siciliens maintenant davantage associé au groupe de Martin Robert et de Stéphane Plouffe, deux Hells Angels influents de la section de Montréal.

Del Balso a lui-même échappé à des tentatives de meurtre en novembre et en janvier derniers à Laval, et la police croit que l’attentat contre Leonardo Rizzuto pourrait constituer une réplique à ces évènements.

Une semaine après l’attentat contre Rizzuto, les enquêteurs de la SQ ont arrêté Del Balso à l’aéroport Montréal-Trudeau alors qu’il s’apprêtait à quitter le pays à destination de l’Italie.

Il a été relâché en attendant la suite de l’enquête, mais son passeport et son téléphone cellulaire ont été saisis.

En plus de l’enquête sur la tentative de meurtre contre Leonardo Rizzuto, Del Balso fait l’objet d’une autre investigation pour trafic de stupéfiants menée par l’Escouade nationale de répression (ENRCO) du crime organisé.

Depuis le début de cette enquête baptisée Ravager, les enquêteurs de l’ENRCO ont notamment perquisitionné les résidences de Del Balso, Martin Robert et Stéphane Plouffe, et une entreprise de distribution de fruits et de légumes qui appartiendrait à l’ancien mafioso et à Robert.

