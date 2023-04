Quatre chefs d’accusation, dont séquestration et agression armée, ont été déposés mercredi contre l’homme arrêté après qu’il a fracassé la vitre d’une mosquée de Montréal et poursuivi un jeune musulman, plus tôt cette semaine.

Après avoir d’abord été remis en liberté sous promesse de comparaître, Cory Anderson, 32 ans, a finalement été arrêté une deuxième fois mercredi après que des informations obtenues dans le cadre de l’enquête policière à son sujet ont permis le dépôt de nouvelles accusations.

Son comportement a été décrit comme « agressif » par une agente présente dans le local d’où il comparaissait en visioconférence mercredi. Fait rare, trois constables spéciaux étaient présents à ses côtés dans le petit local de comparution lorsqu’il s’est adressé par écran interposé à son avocat.

Il restera finalement détenu, le temps que son aptitude à comparaître soit évaluée. La Couronne a réclamé mercredi qu’il soit évalué dans les 24 prochaines heures par un intervenant de l’Urgence psychosociale, avant de revenir devant la cour jeudi.

Agression et séquestration

Il a été accusé entre-temps d’agression armée et de séquestration à l’endroit de Malik Koné. Ce jeune musulman avait raconté à La Presse lundi l’enfer qu’il avait vécu le soir de l’agression, lorsqu’il avait croisé Cory Anderson avant de se réfugier dans la mosquée. « Je tapais fort sur la porte et je criais à l’aide. Je criais pour qu’on m’entende », avait-il témoigné, encore secoué.

Deux chefs d’accusation de méfait ont également été déposés contre l’homme.

Rappelons qu’une vidéo de surveillance, partagée par le Forum musulman canadien, avait été diffusée et montrait Malik Koné poursuivi par le suspect puis se réfugier à l’intérieur de la mosquée.

On y voyait ensuite le suspect fracasser la vitre de la porte d’entrée, pénétrer à l’intérieur du lieu de culte, puis jeter une pierre sur la porte servant à accéder à la salle de prière. La vidéo montre ensuite une altercation entre l’individu et quelques fidèles.

Un crime haineux ?

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) avait affirmé qu’aucun indice ne laissait croire à un crime haineux à ce stade-ci de l’enquête, même si des fidèles dénonçaient une attaque islamophobe.

Malgré tout, ce sont les enquêteuses et les enquêteurs du Module des incidents et des crimes haineux du SPVM qui ont procédé à l’enquête, étant donné que l’évènement s’est produit dans un lieu de culte.

L’évènement est survenu quelques jours après qu’un homme s’est présenté dans une mosquée au nord de Toronto en criant des insultes islamophobes et en fonçant avec son véhicule sur un fidèle. L’homme de 28 ans a été accusé d’agression armée, d’avoir proféré des menaces et de conduite dangereuse d’un véhicule.

À noter, Cory Anderson ne possédait aucun antécédent judiciaire, selon nos recherches.