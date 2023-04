(Québec) Un homme de 66 ans a perdu la vie lors d’un incendie dans une résidence de Limoilou, à Québec, dimanche.

La Presse Canadienne

Les pompiers sont intervenus vers 12 h 30 pour une présence de fumée au 1310, avenue Francois-1er. Sur place, ils ont dû demander du renfort en raison du risque de propagation de l’incendie confirmé.

Le chef a requis une deuxième alarme, ce qui a amené une trentaine de pompiers à combattre l’incendie. L’ensemble des logements à proximité a été évacué.

L’homme de 66 ans, localisé par les pompiers, a été évacué, mais son décès a été constaté sur place, rapporte le sergent aux communications du Service de police de la Ville de Québec, David Poitras.

« À noter qu’il n’y avait aucun avertisseur de fumée à l’intérieur de l’appartement », ajoute le sergent.

L’incendie a été maîtrisé à 12 h 47. Les flammes ne sont pas propagées aux autres logements de l’édifice, qui en compte 12, selon les pompiers.

« Étant donné qu’il s’agit d’un incendie avec décès, il y aura un travail d’enquête concertée entre le commissariat aux incendies, les enquêteurs du Service de police de la ville de Québec et le coroner afin de déterminer les causes et les circonstances liées aux décès et à l’incendie », explique M. Poitras.

Si la cause de l’incendie n’est pas encore connue, il indique que l’hypothèse criminelle serait écartée pour le moment.

Il précise que la majorité des personnes évacuées a pu réintégrer leurs logements et qu’aucun sinistré n’a dû être pris en charge par la Croix-Rouge.

Le bâtiment de deux étages, situé près du parc de l’Anse-à-Cartier, a été construit en 1945 et comprend 11 logements locatifs en rangée, selon le rôle d’évaluation foncière de la Ville de Québec.

Le propriétaire de l’immeuble, une compagnie à numéro s’identifiant comme Location Everell sur les réseaux sociaux, a dit ne pas être disponible pour commenter dans l’immédiat lorsque contacté par La Presse Canadienne.