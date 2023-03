Deux nouveaux corps ont été retrouvés vendredi dans le fleuve Saint-Laurent, dans la réserve d’Akwesasne qui chevauche le Québec, l’Ontario et l’État de New York, portant le total de victimes à huit. La mort « bouleversante » de ces migrants qui tentaient d’entrer illégalement aux États-Unis n’a pas manqué de faire réagir partout sur la scène politique.

La police locale a en effet confirmé vendredi avoir retrouvé deux corps supplémentaires en fin de journée, ceux d’une femme d’origine indienne et d’un enfant d’origine roumaine avec un passeport canadien. Ils ont été localisés par un hélicoptère de la Sûreté du Québec (SQ), qui les a aperçus du haut des airs.

Plus tôt, jeudi soir, six victimes avaient déjà été identifiées. Elles provenaient « de deux familles, l’une d’origine indienne et l’autre d’origine roumaine ». « Il s’agit de cinq adultes et un enfant », avait alors déclaré Lee-Ann O’Brien, cheffe adjointe de la police locale, alors que les recherches se poursuivaient toujours sur les eaux du fleuve. « Nous pensons que les victimes tentaient d’entrer illégalement aux États-Unis », a expliqué la policière.

Au total, six adultes et deux enfants ont donc péri durant le drame. Depuis janvier, le Service de police mohawk d’Akwesasne dit avoir traité 48 incidents au cours desquels 80 personnes tentant d’entrer aux États-Unis illégalement ont été interceptées depuis janvier 2023. « Je ne peux pas dire que c’est en hausse. Notre communauté a l’habitude de ce genre d’incidents », a expliqué le chef du Service de police d’Akwesasne, Shawn Dulude, en conférence de presse.

Le chef de police Dulude ainsi que le Grand chef du Conseil de bande d’Akwesasne, Abram Benedict, ont aussi souligné que la communauté était utilisée par des membres du crime organisé pour des trafics de toutes sortes.

« À cause de notre situation géographique, des gens utilisent notre communauté et exploitent des jeunes qui connaissent la rivière et qui se laissent embarquer pour faire de l’argent rapidement. Mais on peut voir qu’il y a un risque associé à ces activités », a déploré M. Dulude en fin d’après-midi.

« Le trafic humain risque de se poursuivre dans un avenir rapproché, pour plusieurs raisons, et notre communauté va continuer à être exploitée, ce qui a des répercussions quotidiennes. Nous allons continuer de faire pression sur les gouvernements pour obtenir plus de ressources pour nous permettre de sécuriser notre communauté », a ajouté le Grand chef.

Vers les États-Unis

En général, les migrants qui traversent sont attendus du côté américain d’Akwesasne par des chauffeurs qui les amènent ailleurs dans l’État de New York, a expliqué Mme O’Brien. La surveillance a d’ailleurs été augmentée ces derniers temps. Fait important : il n’y a pas de poste frontalier entre le Canada et les États-Unis en territoire mohawk.

Les premiers corps avaient été retrouvés près d’un bateau renversé appartenant à un homme porté disparu de la communauté d’Akwesasne. Cet homme se nomme Casey Oakes et les autorités sollicitent l’aide de la population afin de le localiser. Âgé de 30 ans et originaire d’Akwesasne, M. Oakes a été vu pour la dernière fois mercredi, alors qu’il embarquait à bord d’un bateau bleu depuis la partie est de l’île de Cornwall. Selon la police, rien ne permet pour le moment de relier cette disparition aux corps qui ont été retrouvés.

Wayne Green, dont la maison se trouve au bord de l’eau, près du lieu des recherches, n’est pas étonné de ce drame. « On voit régulièrement des gens se faire débarquer par des bateaux sur la rive, près de chez nous. Il y en a eu encore la semaine dernière chez mon voisin », confie-t-il, en faisant remarquer que la température était particulièrement froide et venteuse jeudi, et qu’il neigeait. « Ce sont souvent des Afghans ou des Pakistanais. Certains contrebandiers transportent n’importe quoi pour faire de l’argent, que ce soit des armes, de la drogue ou des gens », ajoute-t-il.

Il faudra attendre les résultats de l’autopsie et des analyses toxicologiques pour déterminer la cause des décès. La macabre découverte avait été faite vers 17 h, jeudi, après que le bateau en question eût été repéré par un hélicoptère militaire.

Sur place, près des îles Jaune et Saint-Régis, un hélicoptère de la Sûreté du Québec s’est posé dans un secteur marécageux en milieu d’avant-midi, avant de survoler une portion de l’île Jaune pendant plusieurs minutes. Plusieurs bateaux, notamment ceux des pompiers d’Akwesasne, de la GRC et du Service de police mohawk d’Akwesasne, aidés de plaisanciers bénévoles, effectuaient des recherches près des rives des deux îles. À leur retour sur la rive, vers 11 h 30, les participants aux recherches semblaient avoir récupéré un petit corps, dissimulé sous une bâche blanche.

Dans le spectre de Roxham

Le fait que cette tragédie survienne une semaine après la fermeture des points de contrôle non officiels à la frontière entre le Canada et les États-Unis, y compris le chemin Roxham, n’a échappé à personne. En point de presse, le premier ministre Justin Trudeau n’a cependant pas voulu établir de lien direct entre le resserrement des mesures à la frontière et ce drame.

« Il y a une enquête en cours, et je ne veux pas sauter sur les spéculations [sic] et les faits non confirmés qui circulent », a-t-il affirmé en point de presse à Moncton, au Nouveau-Brunswick, vendredi. « Il va falloir que l’on comprenne bien ce qui s’est passé pour pouvoir […] prendre les meilleures mesures pour protéger les gens vulnérables », a ajouté le premier ministre.

Tout cela survient en effet à peine sept jours après l’entente intervenue entre Ottawa et Washington intervenue pour fermer le passage du chemin Roxham, emprunté par des milliers de migrants pour entrer au Canada d’une manière irrégulière afin d’y demander l’asile. La brèche a été colmatée le soir même dès minuit, une situation que François Legault a qualifiée de « très belle victoire » pour le Québec.

Au Québec, le ministre François Bonnardel a envoyé vendredi ses pensées à la communauté d’Akwesasne. « Il y a une enquête en cours, on attend toujours les détails. La SQ est en soutien. On suit la situation de près », a-t-il expliqué sans donner plus de détails. Le premier ministre François Legault, de son côté, a parlé d’un « drame horrible ».

Le critique en immigration de Québec solidaire, Guillaume Cliche-Rivard, a quant à lui parlé d’une « terrible nouvelle ». L’avocat spécialisé en immigration espère que les autorités s’intéresseront aux passeurs qui s’enrichissent en mettant la vie de personnes en danger.

« On ne connaît pas exactement ce qui s’est passé aujourd’hui, mais fort probablement que quelqu’un a organisé ce passage, fort probablement que quelqu’un s’est enrichi, et évidemment, ce n’était pas sécuritaire. Ce sont de choses sur lesquelles j’espère qu’on va enquêter pour que les passeurs soient amenés devant la justice », a-t-il dit. « Si on ne permet pas aux gens de passer par des postes frontaliers réguliers, ils vont continuer de traverser les frontières par des chemins toujours plus dangereux. Ces drames humains peuvent être évités », a-t-il soulevé.

Le chef péquiste Paul St-Pierre Plamondon parle d’un « drame humain bouleversant ». Il souligne que « l’information dont on dispose est limitée », mais que « les gouvernements ont une responsabilité vis-à-vis des gens qui, clairement, mettent leur vie en danger, et perdent leur vie dans des circonstances qu’on ne peut pas accepter comme société. »

La libérale Virginie Dufour a déploré la « situation épouvantable ». « C’est vraiment un drame incommensurable qu’on ne voudrait pas avoir à commenter », a-t-elle dit. « Cette tragédie est d’une tristesse inouïe. […] Personne ne devrait vivre une telle épreuve », a de son côté fait valoir la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

Une réalité dans la région

À la fin du mois de janvier, la police mohawk d’Akwesasne avait d’ailleurs déjà reçu des plaintes concernant des « individus suspects » dans le village de Saint-Regis (Kana : takon). Des agents s’étaient alors rendus sur place avant d’y localiser quatre personnes identifiées comme des « ressortissants étrangers », qui ont par la suite été transférées aux équipes d’Immigration Canada.

À ce moment, la police locale avait invité sa communauté à « être consciente de son environnement, en particulier ceux qui résident près d’un réseau fluvial ».

« Des personnes impliquées dans le passage de clandestins ont tenté d’utiliser les rives du Saint-Laurent dans les régions de Kana : takon et de Tsi Snaihne. Le trafic d’êtres humains est un crime ; non seulement cela pose de graves problèmes de santé et de sécurité pour la ou les personnes qui commettent l’acte, mais cela met en danger toute la communauté d’Akwesasne », avait alors martelé le corps policier.

Qui plus est, au début du mois de mars, un passeur américain a écopé d’une peine de cinq ans de prison pour trafic d’êtres humains après avoir aidé des ressortissants indiens à traverser du Canada vers les États-Unis en passant par le Saint-Laurent, dans ce même secteur. En avril 2022, le bateau de ce passeur avait coulé alors qu’il se trouvait sur la rivière Saint-Laurent, un affluent du fleuve. Les ressortissants avaient dû être secourus par le service de police mohawk.

Avec Lila Dussault, Charles Lecavalier et Mélanie Marquis, La Presse