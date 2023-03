Plus de 120 policiers ont mené des perquisitions dans une dizaine d’adresses du Québec jeudi matin dans le cadre d’une enquête sur le trafic de stupéfiants. Au total, neuf personnes ont été arrêtées et des kilogrammes de drogues, saisis.

L’enquête a débuté à la suite d’informations obtenues en novembre 2022, a indiqué jeudi matin le Service de police de l’agglomération de Longueuil par communiqué. Elle a culminé jeudi matin par une vaste opération impliquant le Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL), la Sûreté du Québec (SQ), le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), le Service de police de Saint-Jean-sur-Richelieu et de la Régie intermunicipale de police Richelieu–Saint-Laurent.

Des perquisitions ont été menées simultanément dans dix résidences situées à Longueuil, Saint-Jean-sur-Richelieu, Saint-Basile-le-Grand, Montréal et Baie-Comeau. Au total, neuf personnes ont été arrêtées, plus de 5000 comprimés de méthamphétamine ont aussi été saisis, de même que près d’un demi-kilo de cocaïne ; quatre kilogrammes de crystal meth, du cannabis illicite et une arme à feu.

Les policiers ont aussi trouvé près de 35 000 $ en argent canadien et procédé à la saisie de six véhicules en biens infractionnels, précise le SPAL.

Les personnes qui pourraient détenir de l’information concernant des activités criminelles commises sur le territoire du SPAL peuvent contacter la ligne Info-Azimut au 450-646-8500, et ce, de façon confidentielle.