Un individu, Tudor Donciu, qui avait importé 64 kilogrammes de cocaïne au Québec il y a quatre ans, a été condamné à neuf ans de pénitencier, lundi matin, au palais de justice de Montréal.

Cette peine, prononcée par le juge Pierre Dupras de la Cour du Québec, est un peu moins longue que ce que réclamait la poursuite, soit 11 ans d’emprisonnement.

Donciu, 36 ans, et un complice, Patrick Simionescu, 30 ans, ont été arrêtés le 2 avril 2019 dans un immeuble de la rue Saint-Urbain par les enquêteurs de l’Unité mixte d’enquête contre le crime organisé (UMÉCO) de la Division C (Québec) de la Gendarmerie royale du Canada.

Les deux hommes pensaient y trouver de la cocaïne cachée dans des tiroirs d’étagères arrivés par conteneur en provenance du Mexique, mais ils ont eu la surprise de leur vie en y découvrant plutôt de la cassonade.

PHOTO FOURNIE PAR LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA Les kilogrammes de cocaïne avaient été dissimulés dans des tiroirs d’étagères de plastique.

Ce que Donciu et Simionescu ignoraient, c’est que les agents des services frontaliers avaient trouvé la drogue cinq jours auparavant et avisé leurs collègues de la police fédérale.

Ceux-ci ont alors remplacé la poudre blanche par du sucre brun et effectué une livraison contrôlée en installant un nouveau scellé sur la marchandise et de l’équipement permettant de la suivre à distance, d’intercepter des conversations et de connaître à quel moment et où les produits seraient déballés.

Donciu avait témoigné durant son procès et déclaré qu’il importait des marchandises obtenues illégalement, mais pas de la drogue, et qu’il pensait que ce qu’il allait recevoir le 2 avril 2019 était du tabac.

Il avait également déclaré qu’il devait recevoir 500 $ pour récupérer la marchandise, mais le juge Dupras ne l’a pas cru.

Quant à Simionescu, 30 ans de Laval, il a plaidé coupable à un chef de possession de cocaïne dans un but de trafic en 2021 et a été condamné à 42 mois d’emprisonnement.

