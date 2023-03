Les équipes étaient toujours occupées à démanteler les deuxième et troisième étages de l’immeuble lundi matin, pour permettre aux policiers d’accélérer leurs recherches.

« Une scène difficile et complexe »

(Montréal) « Une scène difficile et complexe », « un travail lent et ardu » : les autorités poursuivent leurs recherches dans les décombres de l’édifice patrimonial du Vieux-Montréal ravagé par les flammes jeudi dernier. Les pompiers et la police de Montréal travaillent de concert pour extirper le corps des personnes disparues dans cet incendie.

« Les deux priorités sont de retrouver les disparus et de déterminer la cause de l’incendie », a expliqué l’inspecteur David Shane, responsable des communications et porte-parole du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), en point de presse lundi matin.

« Il s’agit d’une scène difficile et complexe », a précisé Martin Guilbault, chef de division du Service de sécurité incendie de Montréal (SIM).

Le sol instable et le risque d’effondrement rendent les fouilles manuelles trop dangereuses pour les intervenants. C’est pourquoi un drone et des nacelles sont utilisés dans cette opération.

PHOTO PATRICK SANFAÇON, LA PRESSE Le sol instable et le risque d’effondrement rendent les fouilles manuelles trop dangereuses pour les intervenants. C’est pourquoi un drone et des nacelles sont utilisés dans cette opération.

Une immense grue se tenait d’ailleurs près des décombres très tôt lundi matin. Les policiers et les pompiers s’activaient à l’intérieur d’un large périmètre de sécurité. L’immeuble patrimonial sera démonté brique par brique.

Les autorités n’ont pas voulu s’avancer sur les causes probables de l’incendie.

PHOTO PATRICK SANFAÇON, LA PRESSE Martin Guilbault, chef de division du Service de sécurité incendie de Montréal (SIM), et David Shane, responsable des communications et porte-parole du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).

« Étant donné les fortes probabilités de décès lors de l’incendie, l’enquête a été transférée au SPVM », a rappelé M. Guilbault.

« Le travail va être lent et ardu et se déroulera sur plusieurs jours », a ajouté M. Shane.

Le corps d’une première victime a été extirpé dimanche soir et six personnes manquent toujours à l’appel. Les sept disparus viennent du Québec, de l’Ontario et des États-Unis, a confirmé l’inspecteur.

Incendie majeur

L’incendie majeur s’est déclaré très tôt jeudi matin et a nécessité l’intervention de 120 pompiers. « Pour un incendie de cette ampleur, le nombre de victimes est majeur », a souligné Martin Guilbault, du SIM. Une personne a sauté du deuxième étage pour fuir les flammes et d’autres ont été secourues par les pompiers.

Lors de l’arrivée des premières équipes, quatre personnes se trouvaient aux fenêtres alors que le feu se répandait rapidement. Une situation « chaotique », a décrit Martin Guilbault.

L’incendie a fait neuf blessés. Deux d’entre eux sont toujours à l’hôpital pour soigner des brûlures.

« On est de tout cœur avec les familles pour qui un proche manque à l’appel », a ajouté David Shane.

Le SPVM et le SIM tiendront un point de presse chaque jour à 8 h pour tenir la population au courant des derniers développements.