Samuel Moderie, déjà accusé d’avoir drogué et violé cinq femmes qu’il aurait piégées sur des sites de rencontre, pourrait avoir fait au moins dix autres victimes entre janvier 2022 et aujourd’hui, selon de nouvelles accusations déposées vendredi.

L’homme de 28 ans de Saint-Zotique, incarcéré depuis son arrestation le 1er février, a été décrit par un expert comme un sadique sexuel. Il a déjà plaidé coupable, en 2019, à une série d’accusations d’agression sexuelle et de voyeurisme, qui lui ont valu deux ans de prison.

Moderie, qui était en probation, a été arrêté le 1er février et d’abord accusé d’agressions sexuelles contre cinq femmes. Un des chefs d’accusation concerne une agression sexuelle « en étouffant ou étranglant », a précisé le procureur de la Couronne Jérôme Laflamme.

Vendredi, ce sont 33 nouveaux chefs d’accusation qui ont été ajoutés, pour des agressions sexuelles qu’il aurait commises contre 10 autres femmes à Montréal, Saint-Jérôme, McMasterville et Brownsburg-Chatham. Moderie est aussi accusé de voyeurisme, de vol de biens et de possession de drogue.

PHOTO FOURNIE PAR LE SVPM Samuel Moderie

Selon le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), l’accusé se serait rendu chez ses victimes et les aurait droguées avec un agent soporifique ou une substance délétère, avant de les agresser. Dans certains cas, il aurait ensuite volé des objets appartenant à ses victimes.

Il aurait filmé plusieurs de ses agressions.

Quatre des dix nouvelles victimes décrites dans les actes d’accusation déposés vendredi n’ont pas encore été identifiées par le SPVM. Tout porte à croire qu’elles apparaissent dans des vidéos d’agressions que Moderie aurait filmées.

La Section des agressions sexuelles du SPVM mène l’enquête dans ce dossier, en collaboration avec la Sûreté du Québec, la Régie intermunicipale de police Richelieu–Saint-Laurent et le Service de police de Saint-Jérôme. Les corps policiers ont établi une structure de gestion des enquêtes sur les crimes en série (GECS), qui leur permet de partager leurs ressources pour identifier les crimes commis par des prédateurs et de protéger les victimes.

Toute personne qui aurait été victime de Samuel Moderie est invitée à contacter le Service de police de la Ville de Montréal au 514 280-8502, à se rendre à son poste de quartier ou à appeler au 911 pour enregistrer une plainte.

Le SPVM invite aussi les personnes qui auraient des informations pertinentes par rapport à l’enquête à appeler au 514 393-1133.

Samuel Moderie mesure 1,78 m, pèse 80 kg et a la peau blanche. Il a des tatouages sur le bras droit et la poitrine, parle français, et a les cheveux bruns et les yeux bruns.