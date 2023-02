Drame à Laval

Le chauffeur d’autobus fait face à neuf chefs d’accusation, dont deux meurtres au premier degré

Le chauffeur qui a fait deux morts et six blessés en fonçant dans une garderie de Laval avec un autobus, mercredi matin, a été accusé de deux meurtres au premier degré, de tentative de meurtre, de voies de fait grave et de voies de fait. En soirée, des peluches et bouquets de fleurs se sont accumulés sur les lieux du drame, en mémoire des victimes.