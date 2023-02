Le prédateur sexuel Samuel Moderie, accusé d’avoir drogué cinq femmes rencontrées en ligne pour les agresser sexuellement, fait face à des accusations additionnelles, et d’autres sont encore à venir.

Décrit par un expert comme un sadique sexuel, l’homme de 28 ans était de retour en cour mercredi pour répondre à deux nouvelles accusations sur l’une des cinq victimes.

« Pour cette personne, il était déjà accusé d’agression sexuelle et de voyeurisme. Maintenant que nous connaissons l’identité de la victime, nous avons ajouté une accusation d’agression sexuelle en étranglant et en étouffant, et une accusation d’avoir vaincu la résistance par l’administration d’une substance, » a expliqué le procureur de la Couronne, Me Jérôme Laflamme, à la suite de la brève comparution de Samuel Moderie par visioconférence, au palais de justice de Montréal.

« D’autres accusations s’en viennent vendredi matin », a annoncé Me Laflamme à la juge Suzanne Costom.

Samuel Moderie, résident de Saint-Zotique, en Montérégie, faisait déjà face à 13 accusations déposées la semaine dernière, pour cinq victimes, dont on ne peut dévoiler l’identité en raison d’un interdit de publication.

Ces femmes seraient tombées dans ses griffes entre juillet 2022 et janvier 2023. Il les aurait droguées à leur insu après les avoir rencontrées sur des applications de rencontre, puis les aurait agressées sexuellement, selon les policiers. Il aurait même filmé ses victimes.

Il avait déjà été condamné à deux ans de pénitencier en août 2019 pour des crimes sexuels commis entre 2017 et 2018. Il avait plaidé coupable au palais de justice de Saint-Jérôme à des chefs d’agression sexuelle, d’agression sexuelle armée, de voyeurisme et d’avoir vaincu la résistance en administrant une drogue.

Samuel Moderie avait terminé sa peine lorsqu’il aurait récidivé en juillet 2022. Il était toutefois sous le coup d’une probation de trois ans.

« Il prend difficilement les accusations et la détention, il est consterné par la situation », a affirmé l’avocat de l’accusé, Me Michael Morena. « Nous allons évaluer la preuve avant de faire les prochaines démarches dans le dossier. »

Signe de la gravité de ses crimes : Samuel Moderie a fait l’objet d’une rare conférence de presse du Service de la police de la Ville de Montréal (SPVM) la semaine dernière, puisque les enquêteurs ont de « fortes raisons » de croire qu’il aurait fait d’autres victimes. D’ailleurs, certaines femmes pourraient ne pas savoir qu’elles ont été agressées, puisqu’elles étaient inconscientes, a fait savoir une commandante du SPVM.

Avec la collaboration de Louis-Samuel Perron.