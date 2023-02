« Fuck les feds, fuck la SWAT », « Vous êtes tous des snitchs ! », « Free Lil Skurr » : un criminel présumément armé narguait en direct sur les réseaux sociaux les policiers qui le pourchassaient.

Septus « OGC » Grolls, surnommé Original Guns Clapper ou Bloodshot, est notamment accusé de voies de fait contre un agent de la paix, d’entrave et de possession d’arme à feu.

Après une altercation tendue avec les policiers venus l’arrêter, il aurait fui les autorités à bord de sa BMW blanche le 29 juillet 2020 en après-midi.

L’homme de 23 ans, considéré par la police comme un membre du gang de rue Zone 43, s’est même filmé sur Snapchat narguant les policiers durant sa courte cavale. Il aurait jeté son pistolet sur le trottoir dans un quartier résidentiel et aurait endommagé un véhicule du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) avant sa fuite.

Le Groupe tactique d’intervention (GTI) du SPVM avait obtenu le feu vert de la filature pour procéder à l’arrestation de Grolls, selon les faits décrits en salle d’audience au palais de justice de Montréal la semaine dernière. « [Il] fuit après avoir foncé en direction des agents », rapporte un document judiciaire déposé en preuve. Les deux policiers en question, les agents Lamontagne et Brochu, auraient été sérieusement mis en danger par l’accusé.

« L’agent Lamontagne va avoir à s’appuyer sur le capot. Il avait des craintes importantes pour sa sécurité », a plaidé le procureur de la Couronne Philippe Vallières-Roland. Ces agents sont habitués à travailler dans des circonstances difficiles, a-t-il ajouté.

Selon les témoignages des policiers, Grolls « arrache » la porte du véhicule du GTI alors qu’il roule « à une vitesse excessive ».

PHOTO DÉPOSÉE EN PREUVE Arme à feu trouvée dans la sacoche lancée sur le trottoir

Le véhicule du suspect est également abîmé par les agents du GTI. Dans des extraits vidéo déposés en preuve, son pare-brise avant est endommagé. Une sacoche Gucci est ensuite lancée par la fenêtre du véhicule blanc. Un extrait tiré d’une caméra de surveillance visionné en salle d’audience montre l’objet virevolter jusqu’aux poubelles. Le sac est ramassé par un quidam. À la grande surprise du passant, la sacoche de luxe dissimule une arme à feu et un masque médical.

C’est d’ailleurs sur ce masque utilisé pour prévenir la transmission de la COVID-19 que l’ADN du suspect a été retrouvé.

En direct sur Snapchat

Septus Grolls se filme en égoportrait dans un véhicule BMW blanc dont le pare-brise est abîmé du côté conducteur. Il conduit sur ce qui semble être une autoroute en proférant des jurons. Il crie aux autres automobilistes d’aller plus vite.

Un agent visionne les vidéos sur la plateforme Snapchat en temps réel. Le suspect va jusqu’à diffuser une vidéo dans laquelle il nargue les policiers qui sont à ses trousses. Il se filme en égoportrait à l’intérieur d’une résidence et chantonne : « The Feds are watching us… We don’t give a fuck. »

Selon la théorie de la Couronne, représentée par Me Philippe Vallières-Rolland et Me Geneviève Bélanger, Grolls tentait manifestement de fuir vers la frontière ontarienne pour échapper aux autorités et était conscient d’avoir foncé sur des policiers. « Il fait référence aux feds [la police] et à la SWAT », a soutenu Me Vallières-Roland.

Monsieur se filme et fait référence clairement à la tentative ratée du GTI. Me Philippe Vallières-Roland, lors de sa plaidoirie devant la juge Flavia K. Longo

Il est ensuite identifié sur l’autoroute 20, où le GTI procède à son arrestation juste à temps. Le suspect avait alors changé de véhicule et s’approchait de la frontière ontarienne, selon la Couronne.

La bonne sacoche ?

Septus Grolls ne savait pas qu’il avait affaire à des policiers, soutient pour sa part l’avocat de la défense, Me Dominic Côté. Le but de l’opération policière était de le surprendre. Il y avait dans la rue des véhicules banalisés sans aucun gyrophare, rappelle-t-il. Son client n’avait donc pas conscience au début de l’intervention qu’il avait affaire au SPVM. « Il ne pouvait pas voir les écussons. […] Éventuellement, il va s’en rendre compte. »

La Couronne affirme toutefois dans sa plaidoirie que les agents pointaient des armes en direction du suspect.

Selon la défense, Septus Grolls s’est filmé en égoportrait la veille avec une sacoche Gucci en cuir noir luisant. « Ce n’est pas celle qui est lancée. Ce n’est pas parce qu’il avait une sacoche Gucci la veille que c’est sa sacoche. Les sacoches Gucci pour hommes se ressemblent toutes. »

La sacoche saisie par le SPVM est noire, alors que celle de la vidéo semble brune et beige, a affirmé Me Côté.

PHOTO DÉPOSÉE EN PREUVE Sacoche Gucci saisie par le SPVM

La défense s’est aussi questionnée sur les témoignages des policiers selon lesquels la voiture du GTI aurait été abîmée par le suspect.

« Il n’y a aucune photo. On ne connaît même pas l’étendue des dommages sur l’auto », a fait remarquer Me Côté.

La juge Flavia K. Longo rendra sa décision le 19 avril prochain.