Gary Arnold, accusé d’avoir kidnappé et séquestré à Magog Sandra et James Helm en septembre 2020

(Montréal) Les plaidoiries finales avaient lieu jeudi au procès d’un Québécois accusé d’avoir kidnappé un couple d’Américains âgés, qui a ensuite été introduit clandestinement dans la province puis séquestré dans les Cantons de l’Est.

La Presse Canadienne

Gary Arnold a déclaré plus tôt au jury qu’il avait été menacé par un homme, connu simplement sous le nom de « Big », pour accomplir diverses tâches, en septembre 2020. Mais il assure qu’il n’a jamais rencontré les victimes de l’enlèvement et qu’il ne savait rien du complot.

Dans ses plaidoiries finales, son avocat, John T. Pepper, a insisté jeudi sur le fait qu’Arnold craignait pour la sécurité de sa famille et se conformait aux ordres sous la menace. Il a soumis aux jurés que la Couronne n’avait pas prouvé que son client était au courant de l’enlèvement.

Arnold fait face à sept chefs d’accusation, dont enlèvement, séquestration, extorsion et complot, découlant de l’enlèvement de James et Sandra Helm le 27 septembre 2020 dans le nord de l’État de New York.

On a appris au procès que le couple avait été enlevé et amené au Québec par bateau, via le territoire d’Akwesasne, avant d’être emmené et séquestré dans un chalet à Magog, dans les Cantons de l’Est. Les Helm ont été libérés deux jours plus tard par le Groupe tactique d’intervention de la Sûreté du Québec.

La Couronne a soutenu au procès que les deux aînés américains avaient été kidnappés dans le but de récupérer auprès de leur petit-fils 50 kilos de cocaïne ou 3,5 millions en espèces.