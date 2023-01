Voyeurisme et pornographie juvénile

Un ex-avocat qui filmait des garçons condamné à 1 an de prison

Un ex-entraîneur de hockey et ex-avocat qui avait dissimulé une caméra espion pour filmer trois adolescents a été condamné à un an de prison, même s’il présente un risque de récidive au-dessus de la moyenne et que sa situation demeure « inquiétante ». La Couronne réclamait une peine de 30 mois de détention à l’égard de Samuel Beaugé-Malenfant.