La coroner en chef du Québec vient de déclencher une enquête publique sur la mort du détenu Nicous D’Andre Spring, survenue la veille de Noël à la prison de Bordeaux.

Le jeune homme de 21 ans est mort après une intervention physique des agents correctionnels, incluant l’utilisation de gaz poivre. Des recherches subséquentes ont indiqué que M. Spring était en détention illégale, puisqu’il aurait dû être libéré la veille de sa mort.

« C’est la coroner Me Julie-Kim Godin qui a été désignée par [la coroner en chef] Me Descary pour présider cette enquête », indique le communiqué du bureau du coroner. « L’enquête publique vise à faire la lumière sur la cause et les circonstances du décès de M. Spring. Plus précisément, l’enquête est un processus par lequel les faits et l’information pertinente aux circonstances du décès sont présentés au coroner lors d’audiences publiques. »

Dans la foulée du décès, un agent correctionnel et le chef d’unité en cause ont été suspendus, la Sûreté du Québec (SQ) a ouvert une enquête criminelle et le ministère de la Sécurité publique a déclenché une enquête administrative sur les évènements.