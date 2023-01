Une cane et six canetons. C’est pour contourner cette famille de canards qu’Éric Rondeau s’est retrouvé à contresens dans une courbe d’une route achalandée au volant de sa camionnette Ford F-150. Une vidéo percutante présentée au jury mardi montre la manœuvre qui a mené à la mort d’un motocycliste de 19 ans.

Éric Rondeau, 47 ans, est accusé d’avoir causé la mort de Félix-Antoine Gagné en conduisant de façon dangereuse pour le public, le 22 juillet 2019, à Sainte-Élisabeth dans la région de Lanaudière. Il subit depuis lundi son procès devant jury au palais de justice de Joliette.

Une caméra posée sur une bâtisse de la route 345 a filmé la scène en entièreté. On peut d’abord voir une famille de canards traverser la route à l’orée de la courbe, puis Éric Rondeau s’arrêter complètement dans sa voie. Sa camionnette Ford F-150 traîne alors une remorque de ponton. Il active ses clignotants.

Quelques secondes plus tard, alors que la cane semble avoir traversé au complet la route, le véhicule de l’accusé se met à avancer à très basse vitesse en empiétant dans la voie inverse, comme s’il contournait les derniers canetons. Alors en plein milieu de la courbe, le F-150 se retrouve presque entièrement dans la voie inverse, montre la vidéo.

PHOTO TIRÉE D’UNE VIDÉO PRÉSENTÉE EN PREUVE On peut voir la présence de la famille de canards sur la route et le véhicule F-150 de l’accusé qui est immobilisé.

C’est à ce moment que la moto de la victime, Félix-Antoine Gagné, arrive dans l’autre sens. Notons que sa vitesse n’a pas été précisée. À quelques mètres du F-150, le motocycliste perd le contrôle et percute de plein fouet le véhicule de l’accusé. Une collision qui lui a coûté la vie.

PHOTO TIRÉE D’UNE VIDÉO PRÉSENTÉE EN PREUVE On peut voir la moto de la victime en train de perdre le contrôle alors que le véhicule F-150 est en partie dans la voie inverse dans la courbe.

Selon la théorie de la Couronne, ce n’est pas la décision de l’accusé de s’immobiliser qui constitue une conduite dangereuse. C’est plutôt la manœuvre « volontaire » d’Éric Rondeau de circuler à contresens à basse vitesse. Une manœuvre qui s’éloigne de façon marquée du comportement qu’aurait adopté une personne raisonnable dans les mêmes circonstances, a expliqué mardi le procureur de la Couronne, Me Alexandre Dubois.

« J’ai vu des canards qui passaient dans la rue »

Vanrick Gagnon a vu toute la scène. Le soudeur de 34 ans roulait derrière Éric Rondeau ce jour-là, une journée ensoleillée d’été. Il venait tout juste d’arriver dans cette zone qui passait de 90 km/h à 70 km/h quand il a aperçu le F-150 de l’accusé s’arrêter dans la courbe.

« J’ai vu qu’il y avait des canards qui passaient dans la rue. Je me suis dit que c’est pour ça qu’il s’était arrêté. Il y a la mère canard et six petits. À mesure qu’ils traversent, je les perds de vue », a raconté au jury Vanrick Gagnon, premier témoin de la Couronne.

Sur le coup, il s’est dit que le véhicule de l’accusé ne s’était pas arrêté à la « meilleure place ». En effet, des camions de transport de bois provenant du nord circulaient souvent à grande vitesse à cet endroit. « Beaucoup de camions passent et arrivent trop vite et sortent de leur ligne », a-t-il soutenu. C’est pourquoi il s’est arrêté à distance pour ne pas se retrouver « trop proche » d’un possible accident.

Vanrick Gagnon perd ensuite de vue la famille de canards, comme ils sont cachés par le F-150 de l’accusé. Il aperçoit finalement la « mère canard » sortir à droite de la camionnette. « C’est là que [l’accusé] amorce une manœuvre pour les contourner », poursuit le témoin. Il évalue la vitesse du véhicule de l’accusé à 10 km/h.

Quand Vanrick Gagnon voit la moto apparaître dans l’autre sens, celle-ci est déjà en train de freiner. Il n’est donc pas en mesure d’évaluer sa vitesse. « La moto se met à glisser de côté, elle est rentrée à l’arrière de la porte du conducteur du pick-up », a précisé le témoin. Précisons que c’est seulement à la fin de son témoignage que le témoin a visionné la vidéo de la scène.

En contre-interrogatoire, l’avocat de la défense, Me Richard Dubé, a posé plusieurs questions sur la dangerosité de la route. Le témoin a alors convenu que cela était connu dans le secteur. Des automobilistes et même un camion ont déjà perdu le contrôle en roulant trop vite dans la courbe, a dit le témoin.

Ni les conditions météo ni l’état mécanique des véhicules n’ont contribué à la collision, ont admis les parties au début du procès. Également, l’accusé et la victime n’étaient pas sous l’effet de l’alcool ou de la drogue. Leurs habitudes de conduite avant le jour fatidique n’ont également rien à voir avec la collision.

Le procès se poursuit mardi après-midi devant le juge Marc-André Blanchard.