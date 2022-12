Le meurtre d’Osvaldo Pineda Melgar est à glacer le sang. Le père de famille a été abattu d’une balle dans la tête par Jeffrey Romel Nauzinor sous les yeux de sa conjointe et de leurs jeunes enfants.

Un criminel surnommé « Satan » qui a abattu d’une balle dans la tête un père devant sa conjointe et ses enfants a été reconnu coupable de meurtre au premier degré mercredi au terme d’un procès de trois mois. Ses deux complices ont été reconnus coupables d’homicide involontaire par le jury.

« Coupable de meurtre au premier degré », a affirmé le président du jury mercredi midi, mettant fin à sept jours de délibérations au Centre de services judiciaires Gouin à Montréal. Le tireur, Jeffrey Romel Nauzinor, alias « Satan », est resté impassible dans le box des accusés. Il est automatiquement condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans.

Accusé lui aussi de meurtre au premier degré, Gretzky Marcellus, un rappeur nommé « Flawless », a cependant été reconnu coupable d’un chef moindre d’homicide involontaire. Le troisième accusé, d’Omar Araghoune, alias « Pooh », a lui aussi été déclaré coupable de ce chef pour lequel il était accusé.

Le meurtre d’Osvaldo Pineda Melgar est à glacer le sang. Le père de famille a été abattu d’une balle dans la tête par Jeffrey Romel Nauzinor sous les yeux de sa conjointe et de leurs jeunes enfants. Sur une photo déposée en preuve, on peut voir une licorne en toutou sur le lit parental. Le corps du père de famille gît alors dans une mare de sang au pied du lit. Les jurés ont pu visionner les déclarations des enfants dans le cadre du procès.

PHOTO DÉPOSÉE EN COUR Le corps d’Osvaldo Pineda Melgar se trouve au sol, au bout de ce lit. On peut voir un toutou de licorne.

Ce meurtre gratuit a vraisemblablement été commis pour une affaire de dette de drogue. Des stupéfiants ont en effet été trouvés dans l’appartement d’Osvaldo Pineda Melgar dans l’arrondissement de LaSalle.

Selon la preuve, les trois assaillants sont débarqués chez la victime le matin du 16 septembre 2019. Le tueur, Jeffrey Romel Nauzinor a empoigné la victime par les cheveux et l’a traîné vers la chambre. Son complice, Gretzky Marcellus frappait la victime en lui demandait où était le « stock ». Le troisième complice n’était pas accusé de meurtre puisqu’il était resté dans la cuisine pendant ce temps.

PHOTO DÉPOSÉE EN COUR Des substances trouvées dans l’appartement de la victime, Osvaldo Pineda Melgar.

Pour expliquer le verdict d’homicide involontaire pour Gretzky Marcellus, on peut supposer que le jury n’a pas été convaincu hors de tout doute raisonnable qu’il savait que son complice allait tuer la victime pendant leur « aventure commune ». Notons que l’accusation de meurtre au premier degré reposait sur la séquestration de la victime, et non pas sur la préméditation du meurtre, comme c’est souvent le cas.

Pour prouver la présence des accusés sur les lieux, une imposante preuve de géolocalisation, d’ADN et d’experts a été présentée par les procureurs de la Couronne Me Nadia Bérubé, Me Louis Bouthillier et Me Jasmine Guillaume. Les accusés n’ont pas présenté de défense. Le ministère public s’est dit « satisfait » du verdict.

PHOTO TIRÉE DU COMPTE FACEBOOK DE GRETZKY MARCELLUS Gretzky Marcellus, un rappeur surnommé Flawless Gretzky, coupable de l’homicide involontaire d’Osvaldo Pineda Melgar.

Jeffrey Romel Nauzinor est défendu par Me Gunar Dubé et Me Xavier Desrosiers, alors que Gretzky Marcellus est représenté par Me Jean-Pierre Sharpe et Me Camille Chabot. Omar Araghoune est défendu par Me Alexandre Garel et Me Louella Giguère.

Les parties reviendront en janvier prochain en vue des observations sur la peine devant le juge Mario Longpré.