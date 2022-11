Une jeune femme d’Ancienne-Lorette près de Québec, Johanie Rochon, 22 ans, a été arrêtée dernièrement dans une enquête de la police d’Ottawa qui a débouché sur une saisie record de fentanyl et sur la saisie de plusieurs armes à feu.

Dans le cadre de cette enquête baptisée Amethyst, les limiers ont saisi 2,5 kilogrammes de fentanyl, évalués à plus de 1,5 million, qui auraient pu permettre la fabrication d’un million 250 000 doses potentiellement mortelles selon la police d’Ottawa.

Le fentanyl est un opioïde 40 fois plus puissant que l’héroïne. Une très petite quantité se retrouve dans chaque dose vendue sur le marché noir.

La police d’Ottawa dit avoir répondu à 1231 appels de service en lien avec des cas de surdose de drogues (pas seulement en raison du fentanyl) et déploré 94 décès reliés aux drogues illicites sur son territoire au cours des deux dernières années.

L’an dernier, les enquêteurs de la Division du crime organisé (DCO) du Service de police de la Ville de Montréal avaient saisi 2,25 kilogrammes de fentanyl, ce qui constitue la plus importante saisie de cet opioïde jamais effectuée à Montréal et probablement au Québec.

Véritable arsenal

Outre le fentanyl, les policiers d’Ottawa ont également mis la main sur neuf armes à feu « liées au crime », écrit la police dans un communiqué.

Parmi ces armes, on retrouve au moins cinq pistolets et une arme longue semi-automatique.

« Au fil des deux dernières années, la police d’Ottawa est intervenue à la suite de 132 appels de service en rapport à des fusillades. Au cours de cette période, il y eut quatorze homicides liés à des armes à feu », peut-on lire dans le communiqué.

Les policiers ont aussi saisi 680 grammes de cocaïne, 1800 grammes de méthamphétamine en cristaux, plus de 2200 pilules de stupéfiants de type opioïde, environ 150 000 $ en argent canadien et un véhicule de luxe.

L’âge des individus arrêtés peut étonner compte tenu des armes et de la dangerosité des drogues saisies, en particulier du fentanyl : Azizul-Haq Haq Ahmadzai, 20 ans, Asarul-Haq Ahmadzai, 26 ans, Logan Campbell, 21 ans et Yousif Alzayadi, 23 ans, tous d’Ottawa.

Ils font face, en vrac, à une centaine d’accusations de possession, trafic et de possession dans un but de trafic d’armes à feu et de drogues, de possession de produits de la criminalité, de non-respect des conditions, de fuite de la police et de conduite dangereuse.

