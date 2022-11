Un périmètre a été érigé pour les enquêteurs. La rue Saint-Denis a donc été fermée à la circulation entre les rues de Bellechasse et Saint-Zotique, tout comme la rue Beaubien entre les rues Drolet et Saint-Vallier.

Le conducteur d’un VUS a frappé mortellement une femme de 89 ans mardi matin à Montréal. Un automobiliste a également été blessé plus tôt au centre-ville lorsqu’il a perdu la maîtrise de son véhicule.

Frédérik-Xavier Duhamel La Presse

Le premier conducteur, un homme de 41 ans, circulait en direction ouest sur la rue Beaubien lorsqu’il a tourné en direction sud sur la rue Saint-Denis, dans Rosemont-La Petite-Patrie. C’est à ce moment, peu après 10 h, qu’il aurait heurté une femme qui marchait sur Beaubien et traversait Saint-Denis en direction est, selon le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).

La victime a été transportée en centre hospitalier dans un état critique, mais son décès a été annoncé en début d’après-midi. L’automobiliste, qui n’avait pas vu la piétonne et s’est immédiatement arrêté, selon le SPVM, a été traité sur place pour un état de choc.

« Il semble que les deux personnes faisaient face à un feu vert. Est-ce qu’il y avait une interdiction pour la piétonne ? Le tout reste à enquêter », a indiqué Raphaël Bergeron, du SPVM. Si, au contraire, la piétonne ne faisait pas face à une interdiction, le Code de la sécurité routière oblige l’automobiliste à lui céder le passage avant de tourner.

Les feux de circulation à cette intersection donnent priorité aux piétons en début de cycle. Une flèche verte permet aux véhicules de traverser Saint-Denis, mais ils ne peuvent tourner avant quelques secondes, permettant aux piétons de s’engager. Ceux-ci ont une vingtaine de secondes pour traverser les quatre voies de circulation.

Quelque 52 piétons sont morts sur les routes du Québec en 2021, selon le dernier bilan de la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ), une diminution par rapport à la moyenne annuelle de 66 décès de piétons pour les cinq années précédentes.

La circulation a également été fermée pendant quelques heures mardi matin sur le boulevard Robert-Bourassa, entre les rues Saint-Antoine et de La Gauchetière, au centre-ville de Montréal, après qu’un automobiliste ait perdu le contrôle de son véhicule. Ce dernier « aurait voulu effectuer un virage vers le nord sur Robert-Bourassa et aurait terminé sa course dans des piliers de béton » devant un édifice vers 4 h, a précisé l’agent Bergeron.

Le conducteur, un homme de 26 ans, a été transporté en centre hospitalier, mais son état était stable mardi matin.