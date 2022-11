Un poste de commandement sera établi le mercredi 16 novembre, entre 10 h et 18 h, près du parc du Square Sainte-Élisabeth, à l’angle des rues Saint-Jacques et Delinelle.

Le Service de Police de la Ville de Montréal (SPVM) déploiera mercredi un poste de commandement pour tenter de retrouver un jeune homme de 17 ans, disparu il y a un mois.

Delphine Belzile La Presse

« Les enquêteurs invitent toute personne qui aurait été témoin de sa disparition à venir les rencontrer sur place », peut-on lire dans un communiqué. Il est également possible de signaler les autorités de façon anonyme via Info-Crime Montréal.

Les enquêteurs ainsi que les proches du jeune homme ont des raisons de craindre pour sa sécurité.

Feng Tian, 17 ans, est porté disparu depuis le 17 octobre dernier. Il a été vu pour la dernière fois sur la rue Saint-Jacques en direction est du boulevard Décarie.

Le jeune homme a récemment immigré au Canada, et ne parle ni anglais ni français. Il mesure 180 centimètres et pèse 68 kilogrammes. Les cheveux noirs et les yeux noirs, il est vêtu de vêtements noirs et d’espadrilles de couleur blanche et noire.