La Sûreté du Québec enquête sur un possible féminicide

Une femme retrouvée gravement blessée dans une résidence de Saint-Jean-sur-Richelieu a succombé samedi soir à l’hôpital. Un individu retrouvé sur place a été arrêté.

Léa Carrier La Presse

Une enquête policière a été ouverte afin de faire la lumière sur les circonstances de la mort. En après-midi, la police s’est rendue à la résidence située sur la rue Dicaire à la suite d’un appel d’un citoyen qui s’inquiétait de l’absence d’un proche.

Une femme gravement blessée a été retrouvée à l’intérieur. Elle a succombé à ses blessures à l’hôpital. Une autopsie sera pratiquée pour déterminer les causes du décès. Sur place, la police a procédé à l’arrestation d’un individu qui sera rencontré par les enquêteurs.

Bien que Saint-Jean-sur-Richelieu possède son propre corps de police, l’enquête a été confiée à la Sûreté du Québec (SQ).

« C’est une rue tellement tranquille », lâche Marie-Pier Bédard, qui habite à quelques maisons de la résidence où aurait eu lieu le drame.

Elle écoutait la télévision lorsque son conjoint a entendu une sirène de police. « Il est allé voir par la fenêtre de notre chambre et c’est à ce moment qu’il a vu cinq voitures de police ainsi qu’une ambulance », dit-elle.

Bouleversée, elle raconte qu’elle ne connaissait pas le couple qui habitait la résidence depuis plusieurs années, mais qu’elle croisait souvent la femme. « La dame était très sympathique. Lorsque nous promenions notre chien, elle lui donnait souvent une petite gâterie, toujours souriante », se souvient Mme Bédard.

Aucune information concernant le lien entre la victime et l’individu arrêté n’a été confirmée dans l’immédiat. L’âge de la victime n’est pas connu non plus.