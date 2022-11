Un an après le meurtre d’une travailleuse du sexe

Marc-Boris St-Maurice déverse deux tonnes de fumier en face du Fairmount Bagel

Afin de commémorer le meurtre d’une travailleuse du sexe survenu il y a un an et exiger des autorités une plus grande attention à leur égard, le militant Marc-Boris St-Maurice, a déversé « entre 3000 et 4000 livres » de fumier devant le magasin Fairmount Bagel dans le Mile End samedi midi.