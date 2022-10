Les autorités craignent pour la vie d’un piéton de 41 ans qui aurait été heurté intentionnellement par un automobiliste dans l’arrondissement de Lachine vendredi.

Delphine Belzile La Presse

Un appel a été fait au 911 vendredi midi concernant une collision entre un automobiliste et un homme de 41 ans dans l’arrondissement de Lachine, à l’intersection de la rue Saint-Jacques et de l’avenue Saint-Pierre, indique le Service de police de la Ville de Montréal.

L’évènement serait à l’origine d’un conflit entre les personnes impliquées, selon les agents.

Igor Cazac, garagiste chez VIG Auto, a été témoin de l’incident alors qu’il travaillait au moment de la collision qui est survenue devant son garage. « Une des deux personnes frappées est passée par-dessus le véhicule et est tombée au sol », témoigne-t-il.

PHOTO SARAH MONGEAU-BIRKETT, LA PRESSE

Selon lui, l’automobiliste aurait ciblé deux de ses collègues qui travaillent dans un restaurant à quelques pas des lieux de la collision. Le propriétaire du restaurant aurait d’ailleurs mentionné à Igor Cazac que les trois hommes s’étaient disputés jeudi soir lors de la fermeture.

Le deuxième homme ciblé pas l’automobiliste se serait caché entre deux véhicules pour se protéger, affirme Igor Cazac. L’incident a également été capté par les caméras de surveillance du garage VIG Auto.

PHOTO SARAH MONGEAU-BIRKETT, LA PRESSE L’incident a été capté par des caméras de surveillance.

L’homme heurté a immédiatement été transféré dans un centre hospitalier de Montréal, tandis qu’il souffre d’importantes blessures, notamment à la tête, souligne Raphaël Bergeron, porte-parole pour le SPVM. Les autorités médicales confirment également que l’homme se trouve dans un état critique.

L’automobiliste aurait pris la fuite après la collision et le véhicule a été trouvé dans une ruelle près des lieux. Plus tard, le suspect s’est présenté lui-même dans un poste de police de quartier. L’homme devrait rencontrer les enquêteurs sous peu et il pourrait faire face à des chefs d’accusation et comparaître au palais de justice de Montréal dans les prochains jours, indiquent les autorités.

Un périmètre de sécurité a été établi sur les lieux de l’évènement pour procéder à l’enquête. Selon les autorités, le secteur est à éviter.