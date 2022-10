(Montréal) La famille de Marilyn Bergeron, portée disparue depuis février 2008, espère que le témoignage d’un homme disant l’avoir accueillie chez lui en décembre 2009, dans une petite municipalité de l’est ontarien, permettra d’élucider la disparition.

Frédéric Lacroix-Couture La Presse Canadienne

Les parents de la disparue, Michel Bergeron et Andrée Béchard, ont tenu un point de presse, vendredi matin, en compagnie de l’avocat Marc Bellemare et du témoin en question, à Hawkesbury, ville située à la frontière du Québec.

Guy Salicco a raconté que Marilyn Bergeron avait sonné chez lui au petit matin, lors d’une nuit pluvieuse. Elle était trempée et avait froid. La femme originaire de Québec cherchait alors la rue Chamberlain à Hawkesbury.

M. Sallico et sa conjointe l’ont invitée à l’intérieur de leur résidence où elle a passé un coup de fil, mais sans réponse. Marilyn Bergeron est repartie au bout d’environ 15 minutes, refusant un accompagnement jusqu’à la rue Chamberlain, a relaté M. Sallico. Ce n’est que plus tard qu’il a réalisé qu’elle était portée disparue et qu’il a alerté les autorités policières.

Ce témoignage « prouve que Marilyn était vivante en décembre 2009 et elle est possiblement, probablement encore vivante quelque part, ou sinon, il est arrivé quelque chose », a déclaré Me Bellemare, qui a été ministre de la Justice et Procureur général du Québec en 2003 et en 2004

« Qu’elle soit vivante ou décédée, il s’est passé quelque chose. Son cheminement, quel est-il ? Est-ce que des gens peuvent nous aider à comprendre l’évolution que Marilyn a connue depuis 2008 », a-t-il poursuivi.

Mme Béchard a toujours espoir de retrouver sa fille en vie, « mais avec une réserve ». « Parce qu’il faut être aussi réaliste. On peut l’avoir perdue, mais si on l’a perdue et il y a quelqu’un qui sait ce qui a pu arriver à Marilyn, on voudrait mettre fin à notre cauchemar », a-t-elle affirmé.

Le 17 février 2008, Marilyn Bergeron, qui était alors âgée de 24 ans, est sortie de chez ses parents pour prendre une marche, leur a-t-elle dit. On est sans nouvelles d’elle depuis.