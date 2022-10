Un homme se faisait passer pour un policier militaire dans le but de frauder

Pour réussir à mettre la main sur le numéro d’une carte de crédit et les informations personnelles s’y rattachant, un homme de 25 ans, Mickaël Belley, s’est fait passer pour un policier militaire des Forces armées canadiennes enquêtant sur des fraudes dans le seul but de pouvoir commettre toute une série de fraudes à son tour.

NANCY MASSICOTTE Le Nouvelliste

En octobre 2018, dans le district judiciaire de Trois-Rivières, il a par la suite pu faire des demandes de crédit auprès de divers commerces et ainsi se louer un véhicule, acheter des biens comme des meubles et obtenir un montant additionnel de crédit pour plus de 3000 $ environ. Au cours de la même période, il a loué un logement en fournissant au propriétaire des chèques tirés d’un compte fermé pour une valeur de 1200 $. Dans ce dernier cas par contre, c’est un membre de sa famille qui a dédommagé le propriétaire pour la perte subie lorsqu’il s’en est rendu compte.