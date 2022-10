(Québec) La Sûreté du Québec (SQ) enquête sur un incendie mortel survenu au cours des dernières heures en Estrie.

La Presse Canadienne

Les pompiers ont été appelés vers 4 h samedi matin sur les lieux d’un immeuble commercial qui abritait un garage et un logement sur le chemin de l’Aéroport dans le secteur de Mansonville, à Potton.

« Lorsque l’incendie a été maîtrisé, le corps d’une personne a été découvert par le service incendie », a indiqué la sergente Catherine Bernard, porte-parole de la Sûreté du Québec (SQ).

Il était impossible de dire dans l’immédiat s’il s’agissait du corps d’un homme ou d’une femme, voire d’un locataire des lieux.

« L’identification de la victime devra être faite à la satisfaction du coroner », a souligné la porte-parole de la SQ.

La cause de l’incendie est indéterminée pour le moment tout comme la cause de la mort. Un périmètre de sécurité a été érigé autour de la bâtisse, où un technicien en scène d’incendie de la SQ était attendu afin de déterminer la cause et les circonstances entourant l’évènement.

« Comme il y a eu décès, c’est la Division des enquêtes sur les crimes majeurs de la Sûreté du Québec qui a la responsabilité de l’enquête », a précisé la sergente Bernard.

L’enquête de la SQ se poursuit.