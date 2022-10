(Québec) Un appel « menaçant » a forcé jeudi l’évacuation d’une école secondaire et d’un centre professionnel à Saint-Raymond. Les policiers ont déterminé qu’il s’agissait d’une fausse alerte.

Gabriel Béland La Presse

C’est vers midi que les policiers ont été appelés à intervenir l’école secondaire Louis-Jobin à Saint-Raymond, dans Portneuf, ainsi qu’à un centre de formation professionnelle adjacent.

« C’était concernant un appel menaçant à l’école. Les pompiers et les policiers se sont rendus sur les lieux et ont évacué les élèves et les enseignants », indique une porte-parole de la Sûreté du Québec, Geneviève Bruno.

Les policiers ont ensuite visité l’école et le centre professionnel et « aucune menace n’a été identifiée ». Les élèves et les enseignants n’ont toujours pas réintégrés les locaux.

L’enquête va maintenant tenter de retrouver l’auteur de l’appel.