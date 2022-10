Coup de théâtre au procès devant jury de Jonathan Massari, accusé d’avoir comploté les meurtres et d’avoir tué quatre individus reliés à la mafia montréalaise en 2016.

Daniel Renaud La Presse

Le juge Michel Pennou, de la Cour supérieure, a accueilli mercredi une requête en avortement de procès présentée par l’avocat de Massari, Me Philippe Larochelle, et a annoncé jeudi matin au jury qu’il était dissous.

Me Larochelle a présenté sa requête après la première journée de témoignage d’un ancien tueur à gages de la mafia, témoin-clé dans le procès.

« Vous avez vu que ce n’est pas un témoin ordinaire », a dit le juge Pennou aux jurés. « C’est un témoin hors du commun, difficile. Il parle très vite, il fait du coq à l’âne. Il a parsemé ses réponses de commentaires. Il reste rarement dans la limite de la question qui lui est posée. Il déborde », a énuméré le magistrat.

Durant son témoignage d’une seule journée, cet ancien tueur à gages devenu taupe pour la police - et dont l’identité est protégée - a notamment déclaré que Massari aurait dû être accusé de sept meurtres et de dix complots de meurtre, qu’il était derrière les assassinats des frères Salvatore et Andrew Scoppa et de Marco Campellone - dont il n’est pas accusé -, que Massari a mis un contrat sur sa tête, à lui, la taupe, que l’accusé avait une « conscience coupable » et qu’il était « le médaillé d’or de l’auto-incrimination ».

« Vous avez entendu beaucoup de choses qui n’auraient pas dû vous être présentées. On ne juge pas un accusé selon quel type de personne elle est, mais selon la preuve qui est présentée. Je dois conclure qu’il y a un risque réel que l’équite du procès soit compromise. Il y a des limites à ne pas franchir et la limite a été franchie. J’en suis venu à la conclusion qu’on ne peut pas remettre la pâte à dents dans le tube », a dit le juge.

Ce dernier a aussi expliqué avoir pensé, tel que proposé par la poursuite, à donner des instructions aux jurés pour éviter un avortement, « une solution de dernier ressort », mais qu’il a écarté ce scénario parce qu’il aurait été difficile « de trier le bon grain de l’ivraie » et que le jury « a été exposé à une preuve inadmissible à laquelle il y n’y a pas moyen de remédier autrement qu’en recommeçant à zéro ».

Donc, on efface tout et on recommence. Le juge Pennou veut qu’un nouveau procès soit mis sur pied et qu’un nouveau jury soit formé rapidement.

Le procès avorté avait débuté le 13 septembre et se déroulait au Centre de services judiciaires Gouin, dans le nord de la métropole. Les 12 membres du jury ont donc travaillé durant environ cinq semaines et le juge Pennou les a chaleureusement remerciés.

« On avait confiance en votre capacité de remplir votre devoir de juré et je tiens à vous remercier personnellement, de la part des parties et de la communauté, pour le sérieux avec lequel vous avez travaillé et les sacrifices que vous avez dû faire pour remplir ce devoir », a déclaré le juge.

Jonathan Massari, 41 ans, est accusé d’avoir comploté les meurtres et d’avoir assassiné quatre individus reliés à la mafia montréalaise en 2016, Lorenzo Giordano, Rocco Sollecito et les frères Giuseppe et Vincenzo Falduto.

Massari a été arrêté à l’automne 2019, à l’issue d’une importante enquête de la Sûreté du Québec (SQ) au cours de laquelle celle-ci a eu recours à un tueur à gages — dont on doit taire l’identité — qui est devenu agent civil d’infiltration (ACI) pour elle.

La poursuite était représentée par Me Isabelle Poulin, Me Marie-Josée Godbout, Me Karine Cordeau et Me Catherine Sheitoyan, du Bureau de la grande criminalité et des affaires spéciales du Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP).

Les procureures de la poursuite et Me Larochelle n’ont pas encore réagi à la fin abupte du procès.

