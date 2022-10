Les suspects appréhendés feront face à plusieurs chefs d’accusation en lien avec la possession d’armes à feu et le trafic de stupéfiants.

Six trafiquants de drogue arrêtés, autant d’armes à feu saisies

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) a procédé mercredi à l’arrestation de six trafiquants de drogues opérant au sein d’un même réseau dans l’ouest de l’île et saisi autant d’armes.

Vincent Larin La Presse

Outre des armes à feu, le SPVM a saisi de l’argent comptant, des cellulaires et diverses quantités de crack, de cocaïne, de cannabis et de fentanyl.

Les suspects appréhendés, tous âgés de 28 à 50 ans, doivent comparaître prochainement afin de faire face à plusieurs chefs d’accusation en lien avec la possession d’armes à feu et le trafic de stupéfiants.

La Division du crime organisé du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) a procédé à l’arrestation tandis que les enquêteurs de la Section lutte au crime organisé et stupéfiants Ouest ont effectué des perquisitions à Côte-Saint-Luc et dans les arrondissements d’Ahuntsic–Cartierville, de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce et de Saint-Laurent.

Le SPVM rappelle que toute personne détenant des informations concernant de telles activités criminelles peut communiquer avec le 911, avec son poste de quartier ou encore de façon anonyme et confidentielle avec Info-Crime Montréal au 514 393-1133.