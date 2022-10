L’avocate Anne-France Goldwater et la SPCA de Montréal y vont d’une ultime tentative mercredi pour empêcher l’abattage de cerfs de Virginie au parc Michel-Chartrand à Longueuil. Ils demandent à la Cour d’appel de casser une décision de la Cour supérieure qui a refusé de suspendre l’opération de réduction du cheptel prévue par la municipalité.

Éric-Pierre Champagne La Presse

Me Goldwater et la Société pour la prévention de la cruauté envers les animaux (SPCA) ont déposé mercredi une demande de permission d’appel de la décision rendue par la Cour supérieure du Québec, le 4 octobre dernier. Le juge Andres Garin avait alors refusé la demande de sursis pour une opération de chasse contrôlée à l’arbalète autorisée par le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP).

La SPCA estime que le juge Garin « a commis plusieurs erreurs dans son analyse ». « Malgré ce premier revers essuyé devant la Cour supérieure, la SPCA de Montréal n’est pas prête à baisser les bras dans ce dossier, a affirmé Me Sophie Gaillard, directrice générale par intérim de l’organisme à ce moment. Le cas des cerfs du parc Michel-Chartrand étant emblématique d’un enjeu qui prend de plus en plus d’ampleur au Québec, notre intervention vise à élargir le débat et déclencher une vraie réflexion au sujet de la gestion responsable et éthique des animaux de la faune dans nos communautés. »

Rappelons que dans sa décision, le juge Garin concluait que « la preuve au dossier corrobore la présomption selon laquelle la Décision [l’abattage de cerfs] favorise l’intérêt public et que de surseoir à celle-ci occasionnerait un préjudice irréparable à cet intérêt ».

PHOTO PATRICK SANFAÇON, ARCHIVES LA PRESSE L’avocate Anne-France Goldwater

« Chose certaine, la preuve au dossier établit l’existence d’un problème qui ne s’estompe aucunement avec le passage du temps. Bien au contraire, il s’en trouve exacerbé. Le sursis recherché par les Demandeurs aurait pour conséquences manifestes d’aggraver le problème de la surpopulation des cerfs et les effets préjudiciables qui en découlent. Il rendrait encore plus difficile toute solution à ce problème. »

Le juge a également rejeté l’argument plaidé par Me Goldwater à l’effet que la Loi sur le bien-être animal et la sécurité de l’animal s’appliquait aux cerfs de Virginie. « Ils ont des sentiments, des émotions, des rêves. Ils savent quand ils vont mourir », avait affirmé l’avocate devant la Cour supérieure.

Selon le juge Garin, cette législation « ne s’applique pas, toutefois, aux animaux sauvages comme le sont les cerfs de Virginie ». Ceux-ci sont plutôt visés par la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (LCMVF), qui prévoit que ces animaux peuvent être chassés.

Le parc, d’une superficie de moins de 2 km⁠2, pourrait abriter tout au plus une quinzaine de cerfs. La Ville dit avoir étudié toutes les options : une table de concertation a d’ailleurs recommandé en premier lieu l’euthanasie des animaux, jugeant le déplacement trop risqué pour le bien-être animal.