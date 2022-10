Un drame familial a causé la mort de deux jeunes enfants lundi soir à Laval. Le suspect, qui serait le père des victimes, devrait comparaître au palais de justice de Laval mardi.

Delphine Belzile La Presse

Selon nos informations, Anzel Arora, 13 ans, et Aaron Arora, 10 ans, ont été assassinés lundi soir dans leur domicile de la rue Lauzon, à Sainte-Dorothée. Lundi soir, les policiers ont découvert les enfants inanimés ainsi qu’un homme qui gisait sur les lieux.

Selon des sources policières bien au fait de l’affaire, les victimes auraient été empoisonnées et noyées dans la salle de bain de l’étage, et au moins une d’entre elles aurait eu les mains attachées. Il y avait de l’eau à l’étage et la baignoire était remplie quand les policiers sont arrivés sur les lieux. Lors des premières manœuvres de réanimation, de l’eau s’échappait de la bouche des enfants, selon nos sources.

Les victimes ont immédiatement été transportées à l’hôpital, où leur décès a été confirmé.

Le suspect, Kamaljit Arora, 45 ans, serait le père des victimes. Il comparaîtra au palais de justice de Laval mardi après-midi, selon le Service de police de Laval.

Après avoir tué ses enfants, le père aurait tenté de se suicider par empoisonnement. Les policiers l’ont trouvé dans son domicile alors qu’il avait de la difficulté à respirer. Mardi, les autorités ont confirmé que la vie de Kamaljit Arora n’était pas en danger.

PHOTO PATRICK SANFAÇON, LA PRESSE Des proches des victimes sont venus récupérer des effets personnels mardi matin.

Lundi soir, deux membres de la famille auraient constaté le décès des enfants avant l’arrivée des autorités. Le père aurait tenté d’étrangler l'une des personnes, et l’autre aurait immédiatement signalé l’affaire au 911 vers 18 h. Tout indique qu’il s’agit d’un double meurtre suivi d’une tentative de suicide.

Un des enfants était en cinquième année à l’école de quartier Pierre-Laporte, nous a confirmé Annie Goyette, directrice adjointe aux communications du Centre de service scolaire de Laval. « Il y a une équipe de professionnels qui est sur place aujourd’hui pour soutenir les élèves et le personnel. La situation est prise en charge, souligne-t-elle. C’est certain que nos pensées vont à la famille et aux proches. »

Une enquête est en cours et des témoins ont été rencontrés par les autorités mardi.

Avec Daniel Renaud et Mayssa Ferah