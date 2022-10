Fillette de Granby

La famille de la victime déposera une poursuite lundi

La famille de la fillette de Granby qui est morte à la suite de mauvais traitements et de négligence en avril 2019 déposera une poursuite civile ce lundi. Elle demandera plus de 3 millions de dollars au centre de services scolaire Val-des-Cerfs, au CIUSSS de l’Estrie et à certains intervenants à titre personnel pour « une série de négligences ».