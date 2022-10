Jacob Picard (à gauche), 27 ans, a été accusé de voies de fait causant des lésions corporelles et de voies de fait.

Un policier du Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) impliqué dans des arrestations musclées et médiatisées devra faire face à la justice.

Gabriel Béland La Presse

Jacob Picard, 27 ans, a été accusé de voies de fait causant des lésions corporelles et de voies de fait. Il comparaîtra le 28 novembre prochain au palais de justice de Québec.

Les accusations découlent d’une série de vidéos qui ont émergé en décembre dernier. Le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI) s’était vu confier deux dossiers : le premier concernait des incidents survenus en novembre 2021, dans le secteur de la Grande-Allée et de la Chevrotière à Québec, et le second, une arrestation musclée le 17 octobre 2021 au bar District Saint-Joseph.

Le BEI a annoncé lundi que ces enquêtes avaient débouché sur des accusations.