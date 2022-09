Fraude

Les vols d’identité de mineurs explosent

Les cas de vol d’identité d’enfants et d’adolescents explosent. En 2021, 1103 mineurs se sont fait dérober leurs renseignements personnels au Canada, dont 1031 au Québec. C’est six fois plus que l’année précédente, selon des chiffres fournis par le Centre antifraude du Canada à La Presse.