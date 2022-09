L’homme a été transféré à l’hôpital dans un état critique et a succombé à ses blessures quelques heures plus tard.

Un cycliste perd la vie à la suite d’une collision avec un véhicule à Val-David dans les Laurentides.

Delphine Belzile La Presse

Un homme de 64 ans est décédé après avoir été frappé par un véhicule samedi vers 16 h, à l’intersection de la Montée du 2e rang et de la rue Campeau à Val-David, confirme Stéphane Tremblay, sergent porte-parole pour la Sûreté du Québec.

La voiture effectuait un tournant à gauche et n’aurait pas cédé le passage au cycliste qui descendait la Montée du 2e rang. L’homme a été transféré à l’hôpital dans un état critique et a succombé à ses blessures quelques heures plus tard.

Une enquête est toujours en cours.