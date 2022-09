La Sûreté du Québec (SQ) desservira désormais le territoire de Thetford Mines en remplacement de son corps policier municipal. Un désavantage pour les résidants, qui perdent un service de proximité, dénonce la Fédération des policiers et des policières municipaux du Québec.

Mayssa Ferah La Presse

L’abolition du corps policier municipal rendue publique jeudi est « un exemple concret du problème du financement à deux vitesses de la police au Québec, soit les sommes investies par le gouvernement pour la SQ et celles pour les corps de police municipaux », estime François Lemay, président de la Fédération des policiers et des policières municipaux du Québec (FPMQ).

« On est extrêmement déçus de la décision prise par la ministre de la Sécurité publique », laisse-t-il tomber. Il y voit la confirmation d’une inégalité entre le financement de la Sûreté du Québec (SQ) par opposition aux corps policiers municipaux comme celui de Thetford Mines ou encore de Mont-Tremblant, qui a vu son service de police remplacé l’année dernière.

Le fait que le gouvernement du Québec demande aux villes de financer elles-mêmes leurs corps de police en plus de devoir subventionner la SQ des villes avoisinantes fait partie du problème, renchérit M. Lemay.

« Ils tendent à vouloir pousser les petites villes à faire le choix d’aller vers la SQ par manque d’argent beaucoup plus que par réelle volonté, comme le cas de Thetford [Mines] pour favoriser la SQ », pense le président de la FPMQ. « La ministre [de la Sécurité publique] laisse tomber les villes qui ont fait le choix de la police de proximité. »

Roulement et recrutement

Avoir un corps policier municipal comporte de nombreux avantages, note-t-il.

François Lemay plaide qu’avec l’arrivée de la SQ sur le territoire de Thetford Mines, le temps de réponse aux interventions pourrait être plus long.

Il affirme également que le roulement de personnel sera plus rapide, alors que les policiers municipaux font souvent carrière dans le même service et sont plus enracinés dans leur municipalité. « Le profil type d’un agent de la SQ, c’est quelqu’un qui ne reste pas longtemps au même endroit. La connaissance du milieu et des sujets d’intérêt, c’est très important dans les interventions. »

Il souhaite que le gouvernement fournisse le même effort pour tous les services de police. « Les citoyens ont le droit de choisir comment [ils vont] être protégés. Ça a également un effet sur le recrutement, car ça amène de l’incertitude chez les corps policiers des municipalités. »