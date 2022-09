Le suspect mesure 1,78 m (5 pi 10 po) et pèse 82 kg (180 lb)

La Sûreté du Québec (SQ) prévient qu’un suspect armé et dangereux se trouve à Saint-Elzéar-de-Bonaventure, en Gaspésie.

Frédérik-Xavier Duhamel La Presse

« Évitez le secteur », recommande une alerte d’urgence de la Sécurité publique. « Dans la zone ciblée : abritez-vous à l’intérieur, verrouillez les portes, éloignez-vous des fenêtres, suivez les directives des autorités locales. »

« Suspect armé au coin chemin Central/Rte de l’Est », a tweeté la SQ vers 15 h 30 avant de publier une description et une photo du suspect.

Ce dernier mesure 1,78 m (5 pi 10 po) et pèse 82 kg (180 lb). L’homme de 50 ans a les cheveux bruns, les yeux verts, et porte des jeans, un haut noir avec un logo Jack Daniels et des bottes de moto.

Quiconque l’aperçoit est prié d’appeler le 911.

L’intervention a débuté vendredi matin lorsque l’individu « en crise » a « quitté sa résidence à pied en direction d’un boisé, dans le secteur du chemin Central », indique le porte-parole de la SQ Stéphane Tremblay. Les policiers cherchent à le localiser depuis, et ils ont eu la confirmation plus tard que le suspect est armé, « d’où la décision du déclenchement de l’alerte pour une menace imminente ».

On ne rapporte toutefois aucun blessé jusqu’à présent.

L’agent Tremblay précise que « normalement, l’alerte aurait dû être envoyée dans le secteur de Saint-Elzéar-de-Bonaventure, mais elle a été entendue à plus grande échelle », ce qui n’était « pas voulu ».