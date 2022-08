Un violent incendie a ravagé les locaux de Pâtisserie Gaudet à Acton Vale, tôt samedi matin.

La Voix de l’Est

Les sapeurs d’Acton Vale ont reçu l’appel vers 5 h 15. À leur arrivée, les flammes et la fumée étaient visibles et abondantes. Une vingtaine de pompiers ont été demandés, provenant du service local et de ceux de Sainte-Christine et d’Upton.