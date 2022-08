(Montréal) Deux hommes ont été tués par balle mardi soir à Montréal, dans les arrondissements de Saint-Laurent et d’Ahuntsic-Cartierville.

Mayssa Ferah La Presse

La première victime a été localisée par les policiers vers 21 h 45 à l'angle des boulevards Jules-Poitras et Deguire. L’homme, blessé par projectile au haut du corps, est mort sur place.

Le deuxième épisode de violence s’est produit sur la rue Meilleur une heure plus tard. Encore une fois, les agents ont retrouvé un homme au sol, blessé par balle. Il a succombé à ses blessures sur place.

« Pour une raison inconnue, un suspect aurait fait feu sur la victime », résume la porte-parole du corps policier, Gabriella Youakim.

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) n’avait toujours pas rendu public l’âge des deux victimes mercredi matin.

Il n’y a aucune arrestation dans ces dossiers pour le moment et on ignore si les deux évènements sont liés. Un périmètre a été érigé afin que les enquêteurs puissent en déterminer les causes et circonstances.

Il s’agit des 16e et 17e homicides à survenir sur le territoire du SPVM en 2022.