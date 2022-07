(Montréal) La nuit de vendredi n’aura pas été de tout repos dans le quartier Hochelaga, à Montréal. Un deuxième évènement d’agression à l’arme blanche a été signalé par le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM). Dans ce cas-ci, ce sont deux adolescents qui ont été poignardés.

La Presse Canadienne

Un appel a été fait au 911 concernant « deux personnes blessées par arme blanche dans un espace de jeux près du stade olympique, situé sur la rue Sherbrooke près de la rue Viau », a mentionné l’agente Caroline Chèvrefils, porte-parole du SPVM.

Arrivés sur les lieux, les policiers ont repéré les deux adolescents âgés de 14 ans. Ils étaient conscients et blessés au haut du corps. Ils ont été transportés dans un hôpital, mais l’on ne craint pas pour leur vie.

Un conflit aurait éclaté entre les deux victimes et un suspect menant à l’agression à l’arme blanche. On ne sait pas si le suspect est également d’âge mineur. Ce dernier a pris la fuite à pied.

Bien que les deux évènements d’agression à l’arme blanche survenus dans l’arrondissement Hochelaga au cours de la soirée de vendredi soient similaires, ils ne sont pas reliés, a précisé l’agente Chèvrefils.

Une scène près du stade olympique a été délimitée afin que les enquêteurs et techniciens en identités judiciaires déterminent les causes et circonstances de l’évènement. Les policiers ont également rencontré des témoins.