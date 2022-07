(Québec) Un homme âgé de 28 ans a été blessé tard mardi soir par un projectile d’arme à feu dans l’arrondissement de Beauport, dans le nord-est de Québec.

La Presse Canadienne

Le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) signale que le blessé a été transporté en centre hospitalier ; mercredi matin, on ne craignait plus pour sa vie.

Un homme âgé de 21 ans a été arrêté près du lieu de la fusillade survenue à l’intersection de la rue Francheville et du boulevard Sainte-Anne. Mercredi matin, il était interrogé par les enquêteurs du SPVQ et il pourrait être accusé de tentative de meurtre plus tard en journée en Chambre criminelle du palais de justice de Québec.

Un périmètre de sécurité a été établi à l’intersection de la rue Francheville et du boulevard Sainte-Anne. Le SPVQ tente d’élucider les circonstances exactes de l’évènement.

Il semble que la victime circulait à motocyclette lorsqu’elle a été atteinte. On ignore si le suspect prenait place ou non à bord d’une automobile.