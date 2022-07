Le meurtre de Dahia Khellaf, retrouvée morte avec ses deux enfants en décembre 2019 à Pointe-aux-Trembles, quelques jours après la disparition de son mari dont elle était séparée, fera l’objet d’une enquête publique, a annoncé le Bureau du coroner mercredi.

Ariane Krol La Presse

« Une enquête publique a été ordonnée dans le présent dossier », a indiqué le Bureau du coroner par courriel, en soulignant que « certains éléments, notamment factuels, pourraient être analysés et exposés différemment » à la suite des audiences publiques.

La mère de famille et ses fils de 2 et 4 ans avaient été trouvés morts à leur domicile de Pointe-aux-Trembles plusieurs jours après que le corps du père ait été trouvé sans vie dans Lanaudière. Cette macabre découverte, qui avait toutes les allures d’un triple meurtre et d’un féminicide, avait suscité de vives réactions.

« Il s’agit d’un féminicide dans un contexte de violence conjugale », a conclu le coroner Alain Manseau dans son rapport détaillé d’une vingtaine de pages sur le décès de Mme Khellaf.

L’homme avait été sommé par le tribunal de ne pas s’approcher de son ex-femme, qui avait plusieurs fois porté plainte contre lui. Il n’avait jamais accepté leur rupture, avaient indiqué des témoignages recueillis par La Presse peu après le drame.

Les rapports du coroner Manseau comportent de nombreuses recommandations visant plusieurs parties.

Le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) a publié un communiqué en réaction à ces rapports mercredi après-midi, affirmant qu’ils contenaient des « erreurs factuelles et juridiques » et « une compréhension erronée » de certaines directives et pratiques, ainsi que du cadre légal auquel est soumis le DPCP.

D’autres détails suivront.

Avec Mayssa Ferah, La Presse