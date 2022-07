(Québec) Une octogénaire lutte pour sa vie après une sortie de route mercredi à Amherst, dans les Laurentides.

La Presse Canadienne

La femme âgée de 88 ans était une passagère à bord du véhicule qui transportait sept personnes lorsque, pour une raison encore indéterminée, l’embardée s’est produite vers 16 h sur la route 323, en direction nord.

« Selon les premières informations, un conducteur âgé de 54 ans a perdu la maîtrise de son véhicule avant de faire une embardée et se retrouver dans le fossé. Sept personnes étaient à bord du véhicule. Les pinces de désincarcération ont été demandées afin de les extirper », a indiqué l’agent d’information Nicolas Scholtus, porte-parole de la Sûreté du Québec (SQ).

« Une dame de 88 ans est dans un état critique et on craint pour sa vie. Un homme de 52 ans ainsi qu’une femme de 48 ans auraient subi des blessures graves, mais on ne craint pas pour leur vie », a précisé le porte-parole de la SQ.

Elles ont été transportées à l’hôpital, tout comme les quatre autres personnes, âgées de 50 à 54 ans, qui s’en tirent avec des blessures mineures.

Aucune hypothèse n’était privilégiée dans l’immédiat pour expliquer le drame, mais le véhicule impliqué dans cette embardée était « réglementaire » pour accueillir tous ces passagers.

« Un enquêteur et un agent spécialisé en enquête-collision ont été dépêchés sur les lieux afin de faire la lumière sur les causes et circonstances de cet évènement », a affirmé M. Scholtus.

La route 323 a été fermée à la hauteur chemin Saint-Louis afin de permettre aux policiers de faire leur travail. Elle a été rouverte à la circulation vers 18 h.

L’enquête de la SQ se poursuit.