Deux morts et 10 blessés dans un carambolage sur l’autoroute 30

(Brossard) Un carambolage survenu tard mardi soir en Montérégie a laissé un bilan très lourd : deux morts et dix blessés.

La Presse Canadienne

L’incident s’est produit vers 22 h 30 dans une zone de travaux routiers de l’autoroute 30 en direction est, à Brossard.

Selon les premières informations recueillies par la Sûreté du Québec (SQ), le conducteur d’un camion lourd n’a pas ralenti comme il devait le faire à l’approche de la zone de travaux située à la hauteur du boulevard Grande-Allée. Il a embouti sept des véhicules qui étaient devant lui.

PHOTO DENIS GERMAIN, COLLABORATION SPÉCIALE

Dans l’un des véhicules percutés, il y avait quatre occupants. Une femme âgée de 42 ans et un garçon de 11 ans ont perdu la vie, alors qu’un homme de 55 ans et un adolescent de 16 ans ont été grièvement blessés. On craint d’ailleurs pour leur vie.

Les collisions ont fait huit autres blessés, qui ont tous été transportés à l’hôpital. Le conducteur du camion a quant à lui été traité pour un choc nerveux.

PHOTO DENIS GERMAIN, COLLABORATION SPÉCIALE

En début de matinée, mercredi, la Sûreté du Québec n’avait pu déterminer la raison pour laquelle le conducteur du camion n’a pu ralentir à temps.

L’autoroute 30 vers l’est était encore interdite à la circulation automobile au lever du jour, entre l’entrée Grande-Allée et la route 112, pour une durée indéterminée. Un détour doit être fait par le réseau local.