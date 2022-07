Peter Nygard, qui a participé à la courte audience du tribunal par téléphone, fait face à une accusation d’agression sexuelle et à une accusation de séquestration au Québec.

(Montréal) Le magnat canadien de la mode Peter Nygard renonce à son droit à une enquête sur le cautionnement au Québec, où il fait face à deux accusations de nature sexuelle.

La Presse Canadienne

L’avocate de la défense Laurence Juillet a déclaré à la Cour du Québec que l’accusé avait choisi de renoncer à son droit à une enquête sur le cautionnement parce qu’il est actuellement détenu dans une prison de Toronto et fait l’objet d’une ordonnance de détention au Manitoba.

Le procureur Jérôme Laflamme a déclaré que la Couronne serait prête à fixer une date de procès au cours de la prochaine comparution de l’homme d’affaires devant le tribunal de Montréal prévue le 8 septembre.

Peter Nygard fait face à six chefs d’agression sexuelle et à trois chefs de séquestration à Toronto en lien avec des incidents présumés remontant à la fin des années 1980 et au milieu des années 2000.

Les autorités américaines ont demandé son extradition afin qu’il puisse faire face à des accusations de trafic sexuel et de racket dans ce pays.