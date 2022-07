La Sûreté du Québec demande l’aide du public pour retrouver Linda Eva, une jeune fille de 14 ans, de Prévost dans les Laurentides.

Audrey Pilon-Topkara La Presse

Selon les informations de la Sûreté du Québec (SQ), Linda Eva aurait fugué d’un centre jeunesse lors d’une permission de sortie.

Elle a été vue pour la dernière fois le matin du 9 juillet dernier dans le secteur de Kirkland. Elle pourrait se trouver dans le secteur de la grande région de Montréal.

Ses proches ont des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité.

L’adolescente mesure 5’4’’ et pèse 140 lb. Ses cheveux sont noirs, rasés, avec une repousse et ses yeux sont bruns. Elle a un piercing à la narine gauche et porte un bonnet noir.

Toute personne qui apercevrait Linda Eva est priée de communiquer avec le 911.

Les citoyens détenant des informations pouvant aider à retrouver Linda Eva peuvent communiquer de manière confidentielle avec la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.