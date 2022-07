L’accusé introuvable depuis 14 ans

Plus de 2000 articles contrefaits confisqués et détruits

On ne pourra pas écrire que la Gendarmerie royale du Canada (GRC) et la Couronne fédérale n’ont pas été patientes. Mercredi, au palais de justice de Montréal, elles ont demandé et obtenu d’une juge la confiscation de plus de 2200 vêtements et autres articles de marques connues contrefaits, saisis il y a 14 ans, parce que l’entreposage coûte cher et que l’accusé dans cette affaire est introuvable, qu’il n’a jamais été jugé et ne le sera probablement jamais.