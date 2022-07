Le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) portera en appel la décision d’un juge d’accorder une absolution conditionnelle à un ingénieur de Trois-Rivières à l’origine de l’agression sexuelle d’une femme dont il a pris des photos des parties intimes.

Vincent Larin La Presse

« À la suite de la tenue d’un Comité des appels le 23 juin, il a été décidé que la peine imposée à Simon Houle sera portée en appel par le DPCP. Une requête pour permission d’en appeler est en cours de rédaction et sera déposée au greffe de la Cour d’appel d’ici le 21 juillet », a indiqué mardi la porte-parole du DPCP, Me Audrey Roy-Cloutier.

La victime a été avisée de cette intention, précise-t-elle également. Rappelons qu’une ordonnance limitant la publication de tout renseignement permettant de l’identifier est toujours en vigueur.

Au lendemain de la publication de plusieurs articles faisant état de ce jugement controversé, l’employeur de l’ingénieur Simon Houle, CANIMEX, a confirmé que ce dernier avait été licencié.

Neuf photos

Les évènements en cause se sont produits en avril 2019 alors que Simon Houle, aujourd’hui ingénieur, étudiait toujours à l’université.

Lui et la victime étaient alors dans un bar avec plusieurs amis. À la fermeture de l’établissement, plusieurs membres du groupe, dont l’accusé et la victime, ont poursuivi leur soirée au logement d’un ami.

Après s’être couché tout habillée et par-dessus les couvertures, la victime se fait réveiller à la lumière d’un appareil photo. Elle sent alors des doigts dans son vagin qui font un mouvement de va-et-vient, sa camisole est levée et son soutien-gorge détaché de l’avant.

Pas moins de neuf photos où la victime se reconnaît ont été récupérées plus tard dans le cellulaire de Simon Houle. C’est à la suite de cette découverte qu’un ami de la victime la prévient et qu’elle porte plainte.

Des conséquences importantes

Simon Houle est alors arrêté, mais demeure en liberté tout au long des procédures judiciaires. Il plaidera finalement coupable, deux ans plus tard, à des accusations s’agression sexuelle et de voyeurisme.

La Couronne réclamait 18 mois de prison pour ces crimes. Leurs conséquences sur la victime sont importantes, note le juge Mathieu Poliquin.

« Tristesse, déception, colère, frustration, honte, gêne, crainte de croiser l’accusé, hypervigilance, perte de confiance en elle, difficulté à faire confiance aux autres, isolement, insomnie, cauchemars, sentiment de culpabilité et d’injustice », énumère-t-il dans son jugement rendu le 21 juin dernier.

Qui plus est, elle a été en arrêt de travail pendant cinq mois, une situation dont elle a vécu les répercussions financières pendant deux ans.

Une personne de bonne moralité

Malgré tout, Simon Houle a pu s’en tirer avec une absolution conditionnelle assortie d’une probation de trois ans et plusieurs conditions dont de ne pas se trouver en présence physique de la victime.

Le juge Mathieu Poliquin justifie sa décision par le fait que, même « l’accusé n’a pas mené une vie parfaite » — Simon Houle a déjà été condamné dans un dossier d’alcool au volant — « il a généralement démontré être une personne de bonne moralité ».

« De plus, une condamnation aurait à son égard des conséquences particulièrement négatives et disproportionnées, alors qu’il pourrait difficilement voyager à l’extérieur du pays, ce qui risquerait possiblement d’entraver sa carrière d’ingénieur », poursuit-il dans son jugement.

« Il y a une victime et un seul évènement, lequel se déroule somme toute rapidement », note par ailleurs le magistrat au moment d’évaluer la peine adéquate à imposer à Simon Houle.