Un vaste réseau de trafic d’armes et de stupéfiants qui s’approvisionnait à Toronto pour ensuite écouler ses stocks dans la métropole vient d’être démantelé par la police de Montréal. Cinq suspects ont été arrêtés dans la foulée de l’opération, alors que huit armes et diverses quantités de drogues ont été saisies.

Henri Ouellette-Vézina La Presse

« Le réseau démantelé était contrôlé à partir de Montréal. Les suspects appréhendés étaient connus du SPVM. Ils agiraient notamment à titre de fournisseurs auprès de certains gangs de rue criminalisés », a indiqué la police montréalaise mardi, en ajoutant que ce réseau « s’approvisionnait dans la région de Toronto pour ensuite écouler le tout à Montréal et ses environs ».

Cette longue enquête avait été amorcée il y a déjà plus d’un an, en juin 2021, par l’équipe Antigang de la Division du crime organisé de la police de Montréal. Dans les dernières semaines, plusieurs perquisitions ont été menées dans sept résidences et quatre véhicules situés à Montréal, Laval, Mirabel, Brossard, Longueuil, Toronto ainsi que Richmond Hill.

PHOTO FOURNIE PAR LE SPVM L’une des armes à feu saisies.

Au moins sept armes de poing et un fusil d’assaut AR-15 ont été saisies par les forces de l’ordre. Celles-ci disent également avoir mis la main sur « 54 kg de cocaïne, 46 kg de méthamphétamine en cristaux (crystal meth), 168 500 comprimés de méthamphétamine, 36 kg de cannabis, diverses quantités de stupéfiants additionnels et pas moins de 1,3 million en argent comptant ».

Cinq suspects arrêtés

Quatre hommes et une femme âgés entre 26 et 42 ans ont été interpellés entre le 26 mai et le 21 juin dernier, en lien avec ces perquisitions.

Le SPVM a indiqué mardi que deux d’entre eux, Sami Hashemi et Rudy Louis Étienne, sont toujours détenus pour possession d’armes à feu. Les trois autres, dont l’identité n’a pas encore été précisée à ce stade-ci, « ont été libérés en attente de la suite des procédures ». Les deux doivent revenir devant le tribunal mercredi pour leur enquête sur remise en liberté, a indiqué la porte-parole du Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP), Me Audrey Roy-Cloutier.

Plusieurs autres corps policiers ont d’ailleurs collaboré à l’enquête, dont le Service de police régional de York, le Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL) et le Service de police de Mirabel (SPM).

Des travaux d’investigation sont toutefois toujours en cours. Les autorités invitent d’ailleurs toute personne qui détiendrait une information pertinente en lien avec cette affaire à contacter le 911, ou encore son poste de quartier. Le centre Info-Crime Montréal peut également être joint de façon anonyme et confidentielle, en composant le 514-393-1133, ou en remplissant un formulaire en ligne.

Le tout survient près d’un mois après une saisie « historique » résultant du démantèlement d’un autre réseau majeur de production et de distribution d’amphétamines. Une large opération de ratissage entamée au petit matin avait alors donné lieu à 26 perquisitions à Montréal, à Laval, en Montérégie et dans les Laurentides. « C’est notre Breaking Bad du Québec », avait illustré Francis Renaud, commandant de la Division du crime organisé du SPVM.

« Aujourd’hui, on voit une perquisition historique qui vient couper des revenus qui soutiennent l’achat d’armes à feu », avait pour sa part déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante, en conférence de presse. Elle s’était alors réjouie du travail de longue haleine des équipes du SPVM, disant vouloir continuer de lutter contre l’augmentation des crimes armés à court, moyen et long terme.